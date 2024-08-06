Banksy公布新作　吸引民眾蜂擁而至

英國著名街頭藝術家Banksy在沉寂許久之後又有新作品面世，他在倫敦西南部里士滿基尤橋附近的牆上畫下一隻山羊，畫作與牆壁景觀融合，並配上滾落的岩石，象徵山羊正處於危險境地。許多民眾紛紛前來「朝聖」，有當地居民直呼畫作不可思議，希望它能夠一直留在牆上。

Banksy周一（5日）在社交平台上分享畫作，意指承認他是畫作的作者，但他並未為畫作配上任何標題或文字，給人們留下許多猜想空間。有人認為，懸崖上山羊代表人類，形容人類目前處於滅絕的邊緣。亦有民眾懷疑這件作品沒有任何意義，可能Banksy只是認為在牆上畫上山羊的視覺效果不錯。

Banksy的崇拜者、26歲藝術老師多夫曼（Amber Doffman）對今次新作感到激動萬分，她指自己在看到Banksy發布貼文後，立刻認出了畫作所在位置，並直接駕車前往現場。談及作品含義時，她認為作品應該與環境有關，諷刺人類如何破壞環境，導致動物岌岌可危。

讓多夫曼感到不同尋常的是，她曾經向Banksy發送電郵，邀請對方來倫敦西部，而今次出現的新作品恰好位於倫敦西部，疑似Banksy聽從了她的建議。她形容這是巨大的巧合，難以相信Banksy竟然親自前來作畫，可能就是自己促成了今次畫作的誕生。