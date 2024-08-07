賀錦麗與副手沃爾茲首同台　強調不只為反特朗普而戰

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗，周二（6日）正式宣布由明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）擔任副手，雖然消息一早遭美媒外洩，但賀錦麗競選官網沒多久亦官宣，呼籲民眾捐款支持二人。二人在賓夕凡尼亞州費城首次同場出席造勢活動，賀錦麗稱讚對方是為中產階級奮鬥的人，並強調他們不只為對抗共和黨總統候選人特朗普而戰，而是為未來戰鬥。

在費城的造勢活動上，賀錦麗第一次親口宣布自己正式成為民主黨總統候選人，與沃爾茲首度以正副總統參選人身份出席競選活動。她說明選擇對方作為副手的原因時表示，從宣布競選的那天起，她就開始尋找一個能幫助打造更光明未來的夥伴、能幫助美國團結前進的領袖、為中產階級奮鬥的人、跟她一樣重視對美國承諾的愛國者。賀錦麗指沃爾茲正是這樣的人選，對方不只是個州長，他當過高中美式足球教練，這對他成為美國副總統有幫助，因他看見很多孩子自己都沒發現的潛力，而他是在美國夢裏所有孩子都希望擁有的老師與心靈導師。

沃爾茲發言時則大力爭取中產階級選票，稱特朗普不是為他們及其家庭戰鬥，對方從未像他坐在廚房桌子前，煩惱如何支付帳單；只是坐在海湖莊園的私人俱樂部內，考量如何為其富人朋友減稅。他認為這不是美國中產階級的樣子，直言迫不及待與對手辯論。他又批評特朗普在總統任內應對新冠疫情及經濟問題不力，製造混亂和分裂，將個人利益置於國家利益之上。

賀錦麗此前在社交平台發布聲明，宣布已邀請沃爾茲成為其競選夥伴。她提到與對方的交流中，印象深刻的是他對中產階級家庭的堅定支持，源自於自身深切的個人經歷。沃爾茲在內布拉斯加州小鎮長大，夏天時在家族農場工作，父親癌逝後家中靠社會安全福利扶助金勉強維持生計，從軍24年後利用退伍軍人福利上大學並成為教師。賀錦麗認為這些經歷顯然影響其行事風格，期待與他合作，建立一個反映他們共同價值觀的政府。