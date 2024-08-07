王毅跟約旦和埃及外長通話　批暗殺哈尼亞推高局勢

中共中央政治局委員、外交部長王毅周二（6日）分別跟約旦副首相兼外交與僑務大臣薩法迪、埃及外交和移民部長阿卜杜勒阿提通電話，重點就中東局勢交換意見。王毅表示，中方堅決反對、強烈譴責暗殺哈馬斯領導人哈尼亞行徑，這違反國際關係基本準則，侵犯伊朗的主權，破壞加薩停火談判進程，導致地區局勢進一步升級。

薩法迪與王毅通話時表示，衝突升級不會使任何一方受益，只會造成多輸，國際社會應立即行動，避免衝突升級，制止違反國際法的行為，盡快在加薩實現停火並最終通過「兩國方案」實現巴勒斯坦獨立建國。王毅亦稱，避免局勢惡化升級的關鍵在於盡快實現加薩全面永久停火，國際社會應就此發出更一致聲音，形成合力。中方將繼續堅定同阿拉伯國家站在一起，支持一切有利於加薩實現永久全面停火努力，避免衝突對抗進一步升級，推動中東局勢盡快緩和。

阿卜杜勒阿提也與王毅討論中東局勢，王毅指哈尼亞遇刺身亡將地區局勢推向更危險境地，這種暗殺行徑違反聯合國憲章基本原則，侵犯伊朗的主權和尊嚴，嚴重破壞各方促和努力，使加薩停火更遙遙無期。他認為，冤冤相報導致惡性循環，以暴易暴只會激化矛盾，在加薩衝突問題上不能搞雙重標準。阿卜杜勒阿提則指，哈尼亞遇刺事件可能導致地區爆發全面戰爭，地區已無法承受更多戰火和動盪，希望與中方保持密切配合，防止局勢進一步升級。