跪壓涉毒黑人致死　酒店4職員被控謀殺

美國威斯康辛州密爾沃基縣一名黑人男子早前吸食毒品後闖入一間酒店女洗手間，遭保安等人押走時激烈反抗，被臉朝下跪壓在地上後窒息死亡。縣地方檢察官辦公室周二（6日）以謀殺重罪起訴4名酒店職員，一旦罪名成立最高可監禁15年9個月。

案情指，43歲黑人男子米切爾（D'Vontaye Mitchell）今年6月30日闖入酒店，先到禮品店大鬧再闖入女洗手間。酒店休班保安特納（Brandon Turner）把他拖至大堂，米切爾發難與特納扭打。特納最終擊倒對方，在旁觀者協助下把米切爾拖出酒店。米切爾站起身再進入酒店，遭保安埃里克森（Todd Erickson）、酒店前台職員約翰遜-卡森（Devin Johnson-Carson）和行李員威廉森（Herbert Williamson）壓制8至9分鐘後死亡。

米切爾受壓制期間多次反抗、呻吟和道歉，驗屍確認他病態肥胖，體內含有可卡因和俗稱「冰毒」的甲基安非他命，死因為「束縛窒息」。法醫認為若酒店職員容許米切爾側身呼吸，他可能仍生存。死者家屬代表律師指，網傳影片顯示保安曾用膝頭跪壓米切爾的背部和頸部，而保安等人受起訴是伸張正義重要一步。