俄軍守衞庫爾斯克州邊境　烏軍死傷315人

俄羅斯總參謀長格拉西莫夫周三（7日）表示，已阻止烏克蘭企圖入侵邊境庫爾斯克州，烏軍付出315人傷亡的代價。

格拉西莫夫向俄羅斯總統普京匯報稱，上千名烏軍於周二（6日）清晨5時半率先進攻，目標是佔領庫爾斯克州蘇賈區。俄羅斯邊防軍在增援部隊、空中打擊、導彈部隊及炮兵火力支援下，阻止烏軍深入。格拉西莫夫估計烏軍至少100人陣亡，215人負傷，損失54輛裝甲車輛，當中包括7輛坦克。他強調，俄軍的反擊行動將以殲滅敵人或把他們逐出邊境而告終。普京指，烏克蘭透過試圖入侵庫爾斯克州，向俄羅斯發起大規模挑釁。烏軍使用火箭彈在內的各種武器，不分青紅皂白攻擊民用建築物、住宅及救護車。

普京定期聽取國防部及相關部門簡報，並與庫爾斯克州代理州長斯米爾諾夫保持聯繫，承諾提供額外支援處理緊急情況。一批技術嫻熟的醫療人員從莫斯科支援庫爾斯克州，應對受傷人數激增。自周二上午以來，已有逾2,000人逃離庫爾斯克州邊境地區，有需要人士獲安置在避離所，鄰近地區亦向難民提供協助。受戰事影響，烏克蘭蘇梅州邊境地區約6,000人疏散。