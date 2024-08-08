伊朗總統促哈梅內伊勿攻以　避免開戰令經濟崩潰

伊朗傳媒周四（8日）報道，該國新任總統佩澤希齊揚近日與最高精神領袖哈梅內伊會面時，曾私下請求不要直接攻擊以色列，而哈梅內伊沒有表態支持或反對佩澤希齊揚的疑慮。

知情人士透露，佩澤希齊揚敦促哈梅內伊不要直接打擊以色列，避免局勢升級爆發戰爭，這能嚴重影響他的總統任期，導致重大問題。一旦以色列強硬反擊，襲擊伊朗的國家基礎設施和能源，將嚴重削弱該國經濟，甚至令國家崩潰。他還警告，部分高級將領的言論和行動可把伊朗拖入戰爭，他面對來自革命衞隊不同派系的壓力，要求對以色列採取強硬軍事行動。他強調自己是基於伊朗利益而反對軍事行動，並非強硬派所指的缺乏軍事知識或經驗，與以色列開戰勢打擊伊朗經濟復甦，令國家與國民無法修補裂痕，嚴重破壞伊朗急需改善的國際地位。

因應中東局勢升級，伊斯蘭合作組織周三（7日）在沙特阿拉伯召開會議商討事態，聯合聲明直指以色列需為巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯領袖哈尼亞在伊朗德黑蘭遇刺身亡負全責，這是嚴重侵犯伊朗主權。輪值主席國岡比亞的外長坦加拉（Mamadou Tangara）指，在伊朗領土暗殺一名政治領袖是侵略該國主權和領土完整，是不能孤立看待的行為，行為令人髮指，只會加劇當前緊張局勢，導致可能涉及整個地區的更廣泛衝突。沙特副外長赫雷吉表示，該國反對任何侵犯國家主權或干涉任何國家內政的行為。

此外，俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古周一（5日）訪問伊朗時，向伊方傳達普京的口信指任何報復攻勢都應避免造成平民傷亡，被視為要求德黑蘭克制反擊。