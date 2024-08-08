中美有關巴黎奧運藥檢問題的紛爭不息，中國反興奮劑中心周四（8日）再回應美國奧運田徑選手奈頓類固醇群勃龍陽性一事，強烈呼籲國際檢測機構（ITA）在巴黎奧運期間加大對於美國田徑運動員的興奮劑檢查頻率，並建議田徑誠信委員會（AIU）加強對於美國田徑運動項目的反興奮劑監管。

中國反興奮劑中心質問，為何近年來全球發生數以百計的群勃龍陽性，只有極少數美國運動員基於美國反興奮劑機構（USADA）的調查結果和肉食品污染的主張逃脫禁賽處罰。中心提醒包括美國在內的各國運動員，在美訓練比賽時密切關注該國的肉類食品污染問題，加強興奮劑風險防範，慎重食用肉類製品。中心又指，奈頓被USADA單方面「寬恕」體現另一種擔憂，美國田徑項目頻現使用興奮劑的醜聞，USADA處理方式卻存在前後矛盾和解釋可疑的問題。

鑑於美國田徑領域根深柢固的種種「污點」，以及USADA屢次置程序和標準於不顧，中國反興奮劑中心認為有理由懷疑美國田徑領域存在系統性使用興奮劑的問題，其興奮劑陽性事件值得持續徹查和關注。中心呼籲嚴防嚴查美國田徑運動員興奮劑問題隱患，切實維護各國乾淨運動員的合法權益，重樹全球運動員對公平競賽的信心。