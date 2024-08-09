大堡礁海域水溫400年最高　珊瑚礁恐大規模白化

一份周四（8日）發表的研究報告顯示，澳洲大堡礁周圍的水溫在過去10年達到400年來最高溫，讓區內的珊瑚礁面臨大規模白化威脅。

報告指出，自1900年以來，由於人類活動增加，從1960年至2024年大堡礁周圍水域的溫度在1月至3月的年均升溫幅度為每10年上升攝氏0.12度。研究人員之一的墨爾本大學學者亨利（Benjamin Henley）表示，世界正在失去一個標誌性景觀，2024年1月至3月是該海域有紀錄以來達到最高的溫度，遠高於任何其他年份。除非人類採取更緊迫的行動來控制氣候變化，否則這一代人很可能會目睹大堡礁的消亡。

美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）和國際珊瑚礁倡議組織（ICRI）今年4月警告，隨着全球海洋高溫屢破紀錄，全球將面對10年來第二次重大珊瑚白化事件。白化是珊瑚死亡的前兆，當環境惡化如水溫太高，會造成共生藻死亡或離開，導致珊瑚失去漂亮顏色，只剩下透明的珊瑚蟲與骨骼。專家預計，澳洲大堡礁近一半被調查的珊瑚礁白化程度都非常高或嚴重。