烏軍續攻俄庫爾斯克州　居民拍片向普京求救

烏克蘭部隊周二（6日）起越境攻擊俄羅斯南部庫爾斯克州，俄羅斯國防部周四（8日）指已阻止烏軍的攻勢，但其後承認當地部分地區戰鬥持續。有居民更拍片向總統普京求救，直指國防部聲稱情況受控是假的，普京被誤導了。俄羅斯衞生部表示，周二至今有66人在烏軍攻勢中受傷，包括5名兒童，已在庫爾斯克州設立流動醫院。

知情美國和烏克蘭官員指，越境攻擊俄羅斯的烏軍由常規部隊和特種部隊組成，不同於以往利用秘密單位和當地的親烏人士攻擊俄羅斯的行動，相信烏軍越境的目的是想干擾俄軍，同時轉移東部前線其他地區的俄軍兵力，美方不認為烏軍會長期佔領俄羅斯領土。

美烏官員表示烏軍周四持續在庫爾斯克地區推進，俄羅斯國防部則指北方集團軍部隊聯同聯邦安全局（FSB）持續在接壤烏克蘭邊境的蘇賈區（Sudzhansky）和科列涅沃區（Korenevsky）擊潰烏軍，烏克蘭折損最多400人和32架裝甲車輛。

當地居民拍片向普京求助，指控國防部的謊言會令民眾喪命，總參謀長格拉西莫夫說已控制局勢，但周四在蘇賈區和科列涅沃區都爆發激烈戰鬥，有小鎮數小時內就變成廢墟，地方政府無法運作。另有民眾指，烏軍發動突襲，令許多人措手不及，沒有人組織疏散行動，居民在半夜逃亡，身上沒有隨身物品和證件，手機通訊網絡又癱瘓，無法聯絡親友。村落馬尼亞．洛克尼亞（Malaya Loknya）的居民指，該村近90%受烏軍控制。