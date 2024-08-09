調查總統夫人收受名牌袋案　反貪高官倒斃寓所

南韓傳媒周五（9日）報道，負責調查南韓總統夫人金建希收受名牌手袋案件的反貪官員，周四（8日）被發現倒臥家中，現場發現疑似遺書的紙條。報道指，他曾向朋友透露金建希案被要求結案，這讓他良心有愧，感到很痛苦，認為此案應移交檢察機關處理。

金建希被指於2022年6月從旅美牧師崔在永收受名牌香水及化妝品，同年9月收受價值相當於300萬韓圜（約1.7萬港元）的名牌手袋。2023年12月19日，公民團體「參與連帶」向國民權益委員會檢舉總統尹錫悅、金建希和崔在永，國民權益委員會今年6月10日公布調查結果，指金建希無違法行為，宣布結案。

死者為國民權益委員會負責反貪的一名高級官員，統籌金建希收受名牌包事件的調查工作。他的下屬發現他沒有上班，也無法聯絡，於是前往其寓所查看，發現他在家中死亡。警方在現場發現相信是遺書的紙條，但拒絕公開內容。

韓媒沒有公開死者身份，他的朋友稱他為「局長」，他曾於今年6月27日在喝酒後致電友人，說國民權益委員會高層要求讓金建希收受名牌包事件結案，「我不這麼想，但又沒辦法反對，真痛苦」。他再於周二（6日）向朋友傳短訊指最近國民權益委員會讓大家失望，真的很抱歉，感到很內疚。友人當時安慰他再忍一下，會有能夠履行職責的時機。

南韓最大在野黨共同民主黨國會發言人李素永表示，為國民權益委員會官員去世哀悼的同時，該黨將帶頭查明真相，對逝者離世負有責任的人，應立即供認自己的行為並道歉。