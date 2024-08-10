《口袋波莉》真實尺寸小屋　民眾可入住體驗童話生活

經典口袋玩具《口袋波莉》（Polly Pocket）是不少80後及90後女孩的童年回憶，其形似粉餅盒的小屋麻雀雖小，五臟俱全，擺設齊全且夢幻的小家具，猶如一座小城堡。近日踏入玩具誕生35周年，美國一間旅遊酒店預訂網站在麻薩諸塞州小鎮利特爾頓山林間搭建了《口袋波莉》真實尺寸小屋，為民眾提供入住機會。民眾可化身「小公主」或「小王子」，一嘗童話生活，幸運者更能在小屋角落找到隱藏的驚喜。

這間粉紫色的五角形小屋高約12.8米，座落在翠綠的山林中，草坪上鋪設圓形小石路，連接着一個小帳篷。小屋二樓擁有一個巨大雪櫃，當中裝滿懷舊零食。一樓的大型衣架掛滿標誌性的復古服裝，客人可藉入住機會試一一試穿。此外，屋中更有一張梳妝枱，擺放精美的甲片，以及蝴蝶髮夾，客人可坐下打扮一番。在夜幕降臨之際，客人可在折疊梳化上小睡，或外出到草坪上的帳篷仰望星空。

小屋在本月21日到28日期間接受預訂，民眾可選擇在下月12至14日其中一晚入住。每名民眾享有3次入住機會，每人只需89美元（約694港元），便能體驗童話般的生活。