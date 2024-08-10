前進黨遭解散　原成員成立人民黨

日前泰國法院以違反憲法為由解散前進黨，前進黨成員周五（9日）成立了人民黨。屬於前進黨的143名國會議員已加入人民黨，並任命37歲的前科技企業家、前進黨議員那他蓬（Natthaphong Ruengpanyawut）為新黨魁。那他蓬為原前進黨副秘書長。

那他蓬在記者會上表示，人民黨的目標是在下次選舉中獲得足夠的席位來籌組政府，為泰國帶來真正的改變。人民黨的政治宣言是自由、平等、博愛；堅持以國王為國家元首的民主政治與法治；保障人權和政治、經濟及社會平等；下放統治權，給予人民參政議政的機會；積極推進性別多樣化、文化多樣化以及不受壟斷的自由市場經濟體制；堅持可持續發展，重視自然資源與環境；建立福利制度，為人民創造有品質的生活。

人民黨黨徽依舊用橙色作為主色調，由3個一模一樣的四邊形組成一個等邊大三角。泰國憲法法院周三（7日）裁決，前進黨在上屆大選競選期間提議修改《刑法》第112條，即冒犯君主法，是企圖推翻君主立憲制的違憲行為，因此強制解散前進黨。

泰國法律規定，政黨解散後，黨內國會議員必須在60天內加入另一政黨。前進黨在去年國會大選後拿下151席，選後有3名議員請辭，目前有148位國會議員，其中5人遭禁止從政10年，其餘的143名眾議員加入新成立的人民黨。