FBI向特朗普報告遇刺案　槍手或挑大人物行兇

美國共和黨總統候選人特朗普上月在賓夕凡尼亞競選集會遇刺，美媒周五（9日）報道，聯邦調查局（FBI）日前私下向特朗普匯報調查進度，指仍未能確認槍手克魯克斯（Thomas Crooks）行兇動機，他挑選特朗普為目標可能只是因為特朗普是下一個現身當地的大人物。特朗普則讚揚特勤局狙擊手槍法出色。

知情人士透露，FBI特工和執法官員上周四（1日）在匹茲堡辦事處，對特朗普進行超過90分鐘的例行受害者訪談，實際上大部分時間是向他作調查簡報。執法官員指，克魯克斯在學術能力評估測試（SAT）取得超過1,500分，成績足以獲頂尖大學取錄，但就讀高中時經常在巴士站附近踱步。他行刺前數周內，經互聯網搜索不同民主黨和共和黨政客。

特朗普在訪談中問及行刺事件與外國的聯繫，FBI特工則指調查過克魯克斯3個外國電郵帳戶，主要涉及他購買武器和彈藥，未發現其他人參與行刺，也無法深入了解其行刺原因。執法官員強調克魯克斯擁有高情報水準，能列出從開國總統華盛頓至今每一位總統名字。特朗普周四（8日）在記者會證實曾與FBI討論克魯克斯，指當局做得非常好。

FBI特工指，克魯克斯數月前以500美元（約3,900港元）從父親手中購買作案用步槍，案發當天從父親手中獲得步槍後前往特朗普競選集會，在附近建築物屋頂埋伏。執法部門在案發前3分鐘首次目睹有人身處屋頂，案發前30秒發現他持槍。人員爬上屋頂時，遭克魯克斯舉槍嚇退腳踝受傷。克魯克斯數秒後開槍，狙擊手用不多於5秒開槍擊斃他。