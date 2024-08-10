尹錫悅視察韓美聯演籌備　未見朝前線部署導彈發射車

北韓領袖金正恩日前宣布，250輛新型戰術彈道導彈發射車已移交給邊境第一線部隊。惟南韓聯合參謀本部相關人士周五（9日）消息指韓軍尚未發現相關動向。南韓總統尹錫悅同日檢查韓軍戒備態勢，表示國家面臨最不理性的北韓威脅，保持強力戒備才能捍衞自由和繁榮，僅憑敵方善意絕不能維護和平。

南韓聯合參謀本部相關官員表示，該部門尚未發現朝方在前沿部署移動發射車，預計生產搭載於發射車的導彈尚需一定時間。對於發射車是否為北韓耀武揚威而打造的模型，該官員稱尚未捕捉到相關線索。外界推測，這些可能是短程彈道導彈火星11丁的發射車，大量展示或為威脅韓方，發出有事時將同時發起多點攻擊並對韓軍防禦體系造成嚴重負擔的警告。

南韓總統室發言人表示，尹錫悅周五上午訪問位於忠清南道的陸海空三軍聯合基地雞龍台，檢查定於月內舉行的韓美聯合軍演乙支自由護盾籌備情況和相關設備。尹錫悅指出，北韓不僅立法明確先發制人核攻擊方針，還針對韓方定位系統發起電波干擾攻擊，並發放垃圾氣球，要求軍方保持堅不可摧的軍事戒備態勢。

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