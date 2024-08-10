5旬漢急症室亮刀　遭警開槍擊倒情況危殆

澳洲昆士蘭省布里斯班一名59歲男子周五（9日）晚在醫院急症室情緒激動亮刀，與醫護人員和警員對峙。警方開槍擊倒男子，他獲送至另一間醫院接受治療，情況危殆。今次是昆士蘭省一周內第三宗警察槍擊事件，當地警察工會主席認為心理健康已成為全國問題，呼籲政府設立委員會應對。

當地警方周五晚上約7時30分接報有人在金格羅伊綜合醫院持刀。當時在醫院候診的目擊者透露，涉事男子最初在急症室情緒激動，工作人員安排他到分流站等候，他約15分鐘後返回等候區並進入廁所，不久後就手持一把長約20厘米的菜刀步出。工作人員安排其他病人疏散，警員到場後擎槍，約5分鐘後響起一下槍聲，之後呼叫醫護人員協助。目擊者指，一名女警官事發後情緒崩潰。

南部地區犯罪協調員、警長馬爾凱西尼（George Marchesini）指出，涉事警員當時除了開槍別無他選，事件對所有相關人士都是一種創傷，又指警方發現民眾手持武器衝向警察的傾向增加。昆士蘭警察工會主席利弗斯 (Ian Leavers) 指，槍擊事件對涉案警察產生永久性影響，警方現在每天都要處理心理健康問題，需要全國性解決方案，解決方式應是治療而非監禁。