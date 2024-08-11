菲軍機干擾演訓　華戰機放誘餌彈驅趕

菲律賓總參謀長布勞納上周六（10日）指控，兩架中國空軍戰機上周四（8日）早上在南海黃岩島上空，在一架菲律賓空軍飛機飛行路徑上投放誘餌彈。解放軍批評菲律賓軍機不顧反複警告，執意非法闖入中國南海黃岩島空域，干擾正常演訓活動。南部戰區組織海空兵力依法識別查證、跟蹤監視和警告驅離，現場操作專業規範、正當合法。

布勞納表示，沒有武裝的NC-212i輕型運輸機當時執行例行巡邏任務，事後安全返回馬尼拉克拉克空軍基地。布勞納指出，事件對菲律賓空軍飛機及機組人員構成威脅，干擾菲律賓主權和管轄範圍內空域的合法飛行活動，違反有關航空安全的國際法和法規，已向菲律賓外交部報告事件。布勞納強調，事件不會阻止菲律賓在有爭議地區空中巡邏，重申會根據國際法行使權利。有菲律賓官員透露，中國戰機飛近菲軍軍機，並施放至少8枚誘餌彈，令菲軍機師面臨生命危險。

南部戰區正告菲方立即停止侵權挑釁、歪曲炒作。中國對黃岩島及其鄰近海域擁有無可爭辯的主權。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決捍衞國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定。