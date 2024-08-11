【東方日報世界視線】梅洛妮抗拒歐盟　謀與華合作共贏

意大利總理梅洛妮2022年剛上台時，被認為跟匈牙利、波蘭一樣，會破壞歐盟的團結，她要令意大利不被歐盟主導，即使修憲也要達到目的，否則就退出。雖然梅洛妮不支持意大利退出北約，但她對俄羅斯總統普京的態度非常友善，2018年她恭賀普京再度當選總統，可是其他北約及歐盟成員國基本上認為選舉不公。2021年，梅洛妮仍公開表示俄羅斯是歐洲國家，俄政府在守衞基督教文化；這個立場，明顯代表梵蒂岡天主教對東正教的友善宗教立場。不過，當她在2022年出任總理後，就一直支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵。

梅洛妮上任後，意大利與歐盟的關係似乎有所改善，因為她的政策漸漸成為歐盟主流，最明顯的是移民問題，歐盟在烏克蘭及非洲難民不斷湧入之下，都要通過共同限制入境的新移民協議，以及在歐盟邊境增加3倍守衞，防止非法入境。

不過，最近梅洛妮與歐盟矛盾加劇，首先是她的黨團在歐盟委員會主席選舉中對德國的萊恩投反對票，儘管萊恩之前在移民政策及放寬意大利收取歐盟疫症康復補貼中討好她。梅洛妮認為，如果沒有法國總統馬克龍的中間派，以及德國中間偏左的社民黨及綠黨支持，萊恩根本無法連任歐盟委員會主席。法國馬克龍代表的中間派及德國執政聯盟3黨早前在歐洲議會選舉失利，但他們忽視民粹主義左翼及右翼的勝利，支持萊恩是違背選民的意願。

歐盟與梅洛妮政府未來可見的最大矛盾，是如何面對中國。萊恩連任歐盟委員會主席，明顯會執行華府強迫歐盟對中國實施相同於美國及北約的政策，與中國經濟脫鈎，以及進一步制裁中國支持俄羅斯的貿易政策。

其實，在美國政府壓力之下，意大利作為七國集團（G7）成員，已經宣布退出中國的「一帶一路」倡議。不過，梅洛妮和德國紹爾茨政府一樣，如今都抗拒歐盟建議對中國入口歐洲的電動車及綠色能源產品加徵關稅，她早前更派工業部長烏爾索訪問中國，以建立更多經濟合作和商務互利；而她於上月底亦帶同年幼女兒一同出訪中國，修補中意關係。梅洛妮明白到若跟從歐盟制裁中國，或會遭到報復，輸往中國的意大利精品及機器產品，將蒙受重大損失。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻