日疑拍電戰型BZK005無人機　機首現天線載莢艙

中國大陸解放軍一架BZK005無人偵察機上周五（9日）在日本沖繩及宮古島之間空域往返飛行時，被日本防衞省拍到。台媒周日（11日）根據外觀配置估計，該架BZK005疑似屬於「電戰型」。台灣軍方人士同日稱，解放軍各型無人機發展、運用及部署，台軍均有掌握，已有應對做法。

日本防衞省拍到BZK005與以往不同，機首下方出現大量天線，機腹下方還有疑似不明用途莢艙。台灣軍方人士指出，台內外專家認為，解放軍已在部分無人機上增設各式電戰天線、掛載電戰莢艙，藉此強化電子作戰功能，而解放軍無人機可能作戰方式包括干擾全頻譜及無線電通聯等，意圖對台發動攻勢前期或進攻時，先行干擾台軍指揮管制體系，令雷達無法正常運作，使3軍各型精準導彈難以攻擊或攔截解放軍軍機及導彈。

另外，台灣國防部周日公布，自早上6時前24小時內，共偵獲8架次解放軍軍機及8艘次軍艦持續在台海周邊活動。其中有解放軍軍機進入位置距離鵝鑾鼻135海里，亦有大陸輔戰機出現在西南空域，距離鵝鑾鼻75海里，已運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。