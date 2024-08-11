攻俄庫爾斯克州　烏克蘭早有計劃

烏克蘭前國防部長扎戈羅德紐克透露，越境攻擊俄羅斯庫爾斯克州的計劃一早制訂。他指行動目的不是為了佔領土地，實際目的是迫使俄軍從烏克蘭前線分兵，把戰事帶入俄羅斯令俄國人民不再支持對烏戰爭。

英國《金融時報》上周五（9日）引述扎戈羅德紐克的說話，稱進攻庫爾斯克目的還在於暴露俄羅斯弱點，並在俄羅斯於頓巴斯及其他地區取得進展之際重奪戰事主動權。他指出，攻入庫爾斯克證明烏軍有能力實施西方教官教導的合成兵種作戰新戰術。烏克蘭不需要俄羅斯土地，只希望擊敗對方。扎戈羅德紐克於2019年 8月至翌年3月任烏克蘭國防部長，現時任政府顧問。俄羅斯國防部表示，截至上周六（10日）烏軍在庫爾斯克折損1,120人，失去140輛裝甲車輛。

俄軍偵察得知烏軍第22機械化旅指揮所在邊境不遠後，向目標發射伊斯坎德爾-M短程彈道導彈，消滅15名指揮人員。無人機從空中拍攝的片段顯示，一片樹林茂密的地區中間似乎有幾座建築物，並有至少一輛烏軍裝甲車，其中一幢建築物隨後發生猛烈爆炸，一股濃煙升到空中。伊斯坎德爾系列導彈可攜帶最多700公斤炸藥，最大射程500公里，並可超音速飛行，最近數周多次打擊烏軍集結地、指揮和控制中心、機場、軍工設施和其他軍事目標。