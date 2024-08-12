【東方日報世界視線】北約洩擴軍機密　威嚇俄羅斯居多

德國《明鏡周刊》取得北約軍事密件，計劃將80萬軍隊及20萬輛裝甲戰車，部署在北約國家與俄羅斯的邊境，以便隨時可有效向俄羅斯採取軍事行動。這將會是二次大戰以來最龐大的軍事擴張行動，尤其是如今的現代化戰爭，包括大量海陸空重型武器和電子訊息戰的裝備。不久前，美國歐洲司令部司令兼北約歐洲盟軍最高司令卡沃利（Christopher Cavoli），就聲言北約會推出35年來最大軍事計劃，可以增加發動歐洲7倍的兵力。北約最終會組織裝備330萬人，擁有2.23萬架軍機、2,000多艘軍艦、87萬輛裝甲戰車，其中有1.1萬輛是重型坦克。這是北約足以輾壓俄軍的武裝優勢。

這個秘密計劃勾畫出歐洲幾個重要據點，首先是在北歐挪威納爾維克的美軍基地，已經部署200輛裝甲戰車以及300個集裝箱物資，並且有1,600名美國陸軍第10山地師成員進駐，這是嶄新的部署，準備好在極地給予俄軍威脅。不過，有軍事專家認為，這個據點跟俄羅斯邊境有15小時進軍距離，冬天也非常寒冷，無法作戰。

第二個軍事據點，是德國的不來梅哈芬港口。它本來已是北約非歐洲成員國的軍武運輸儲備重點，如今會擴建至每天可接收一整旅的軍隊及裝備，再轉往其他據點，特別是該處由西至東，有一條A2高速公路可作快速運輸；不過戰爭發生時，其中的橋樑會是敵方主要摧毀目標。

另一個重要運輸樞紐，是由荷蘭弗利辛恩港口經德國到波蘭的鐵路，目前是美國援烏主要通道，也在擴建加強運輸力。此外還有意大利、希臘及土耳其的據點在擴展。

目前盟軍反應部隊的反應速度，是10天可發動10萬第1梯隊，30天可再發動20萬第2梯隊，180天可再發動50萬第3梯隊。但面對俄軍目前在俄烏戰爭已經有80萬軍隊，以及全國可發動200萬人，因此北約聯合作戰的發動速度及能力非常令人懷疑。

北約擴軍的野心非常大，但其中最大的弱點，正如卡沃利上將宣稱，2024年32個成員國中，只有20國可望國防開支達到佔GDP的2%，在武器生產及軍事建設方面都會出現短板。不過，既然擴軍是軍事機密，又怎會輕易洩漏及張揚呢？看來更像是威嚇普京政府的公關宣傳行動。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻