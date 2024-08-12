王毅強烈譴責暗殺行為　支持伊朗依法捍衞主權安全

中東局勢急轉直下之際，中共中央政治局委員兼外交部長王毅周日（11日）應約與伊朗代理外長巴蓋里通電話，討論雙邊關係及中東局勢，針對巴勒斯坦激進回教組織哈馬斯領袖哈尼亞在伊朗首都德黑蘭遇刺身亡，巴蓋里強調伊朗將堅決捍衞國家主權、安全和領土完整，同時致力於維護區域安全穩定。王毅指，中方支持伊朗依法捍衞主權安全和民族尊嚴，支持伊方努力維護區域和平穩定，願與伊方保持密切溝通。

巴蓋里感謝中方在以巴衝突議題上秉承公正立場，期待中方為緩和局勢、促進中東安全發揮更大作用。王毅表示，中國在中東事務上一貫主持公道正義，支持各方維護自身正當權益，特別是支持巴勒斯坦恢復民族合法權利。中方堅決反對並強烈譴責暗殺行為，這種做法嚴重違反國際關係基本準則，嚴重侵犯伊朗主權安全和尊嚴，直接破壞加薩停火談判進程，衝擊區域和平穩定。當務之急是國際社會應形成合力，敦促衝突各方切實執行安理會有關決議，為盡快實現加薩全面永久停火創造條件。

王毅指，伊朗是有重要影響的區域國家，中伊是全面戰略夥伴，中方始終從戰略高度和長遠角度把握推進中伊關係，願同伊朗新政府一道繼續在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，穩步推進各領域務實合作，堅定不移推動兩國關係健康發展，不斷為中伊全面戰略夥伴關係增添新內涵。王毅歡迎伊朗積極參與中國作為上海合作組織輪值主席國主辦的活動，做強做實這一新型國際組織。中方願同伊方在金磚國家機制框架內加強合作，進一步提升「全球南方」發言權和影響力，推動國際治理朝向更公正、合理的方向發展。巴蓋里稱，伊朗新總統佩澤希齊揚堅定致力於發展伊中關係，確保兩國關係不受國際地區情勢變化影響，伊方願同中方就國際地區事務加強協調，賦予伊中關係更豐富的戰略內涵。