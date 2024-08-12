扎波羅熱核電廠冷卻塔起火冒黑煙　俄烏互相指控

俄軍控制的烏克蘭扎波羅熱核電廠周日（11日）起火，由俄羅斯任命的扎波羅熱地區負責人巴利茨基指是烏軍炮擊埃涅爾戈達爾市，造成札波羅熱核電廠冷卻系統設施起火。烏克蘭總統澤連斯基則指是俄羅斯所為。

核電廠於當地晚上8時左右起火，原因未明，國際原子能機構（IAEA）指廠方告知是有無人機襲擊其中一座冷卻塔。烏克蘭國家核能發電公司表示，是俄羅斯的疏忽或縱火導致火災，俄方使用核電廠冷卻塔儲存軍事設備和炸藥。澤連斯基在社交平台上傳現場影片，可見冷卻塔起火並冒出黑煙，他指目前輻射指標正常，但只要俄羅斯繼續控制核電廠，情況就不會、也不可能正常，俄方應為此負責。

巴利茨基強調，核電廠所有6台機組目前均處於冷停堆狀態，不存在爆炸和出現其他後果的威脅，核電廠和埃涅爾戈達爾市附近的輻射值正常。俄羅斯應急部門人員到場滅火，火勢已熄滅，不會對核電廠和附近居民造成任何影響。俄羅斯外交部發言人札哈羅娃直斥，烏克蘭的行為是對歐洲大陸的核子恐嚇。

IAEA有派員駐紮扎波羅熱核電廠，它指專家們看到核電廠北部在多次爆炸後冒出黑色濃煙總。IAEA幹事格羅西發聲明批評魯莽的攻擊危害核電廠安全，增加發生核事故的風險，必須立即停止攻擊。