全球最古老漂流瓶現身海灘　達146年歷史

該玻璃瓶或是有史以來最古老的漂流瓶。

美國新澤西州一名女子近日到當地海灘散步，偶然發現一隻淺綠色玻璃漂流瓶。她查證後發現，該瓶子疑於146年前被投入海中，或成為有史以來最古老的漂流瓶，更有助了解19世紀美國東海岸的海事活動和社交生活，引來歷史學家和考古學家關注。

綜合外媒報道，墨菲（Amy Smyth Murphy）發現瓶身標有「巴爾兄弟費城」（Barr & Brother Philadelphia）字樣，該公司瓶子可追溯至20世紀之期。瓶內字條寫着「海王星號遊艇於76年8月6日離開新澤西州大西洋城」，還附有一張克萊姆（Klemm）兄弟的名片。墨菲翻查文獻發現，克萊姆兄弟確實19世紀晚期在費城經營一間公司，而海王星號在18世紀末期停靠在新澤西州大西洋城。

海王星號曾是當時頗受歡迎的遊艇，常載乘客出海遊覽，反映了當時社會的休閒娛樂方式。墨菲根據上述線索推測，瓶中字條可能寫於1876年8月6日，作者身份成謎。目前全世界最古老的漂流瓶是2018年在澳洲發現的漂流瓶，有132年歷史。若推測成立，墨菲發現的瓶子將取而代之，她已向健力士世界紀錄申請認證。