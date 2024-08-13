馬斯克直播訪談特朗普　X遭遇網攻延遲40分鐘

美國富豪馬斯克於美東周一（12日）晚上8時（香港時間周二上午8時）在旗下社交平台「X」與共和黨總統候選人特朗普進行直播訪談。惟訪談遲遲未開始，馬斯克在原定開始時間後約20分鐘發文指「X」遭遇大量分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，平台正在處理，最壞情況是進行較少聽眾的直播。訪談最終在40分鐘後開始。

馬斯克甫開始就問及特朗普上月遇刺一事，又指自己是見到此事所以決定公開支持特朗普。特朗普笑指這不是太愉快的事，當時立即就知道耳朵中槍，現場有人大叫「子彈、子彈」，他躲避後仍有子彈在他頭上飛過，他形容自己擰頭看身後圖表的是完美角度，是「奇迹」。他讚揚特勤局的狙擊手，對方立即發現約120米外的屋頂有槍枝冒出火花，於是在遠距離用一粒子彈擊斃槍手，可能只用了5秒。

「X」的前身Twitter於2021年1月6日國會山莊暴動後，與多個社交平台一同封殺時任總統特朗普的個人帳戶，特朗普其後自立門戶，開設保守派社交平台Truth Social。馬斯克於2022年底收購Tiwtter後解封特朗普的帳戶，特朗普甚少使用，只在去年8月25日發布過一則貼文，是他拍攝的疑犯大頭照。在訪談開始前，特朗普在「X」連發多則競選貼文。