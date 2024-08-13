庫爾斯克烏軍俘虜供述　指揮官允射殺俄平民

俄羅斯聯邦安全局周一（12日）公布片段，一名烏軍俘虜供稱曾在庫爾斯克州搶掠，指揮官更下令射殺反抗的平民。

聯邦安全局指，庫爾斯克州別洛夫斯基區邊防軍在地方居民協助下，捉拿烏軍第80獨立空降突擊旅一名士兵。26歲俘虜波爾托拉茨基稱，班長指示向俄羅斯平民腿部開槍，然後把他們拋進地窖或地下室，如遇上武裝平民便射殺。波爾托拉茨基憶述，沒有關於對待戰俘的特別指示，很可能是不留俘虜。烏軍佔領邊境定居點後開始入屋擄掠，拿走所有能吸引他們注意的東西，包括便攜及值錢物品。波爾托拉茨基解釋，攻入庫爾斯克州是為了佔領更多土地，方便日後簽署和平條約時換回屬於烏克蘭的土地，形容進攻是烏克蘭的最後希望。

庫爾斯克州代州長斯米爾諾夫指控，烏軍在別洛夫斯基區發射毒氣炮彈攻擊俄羅斯國家電網公司員工，導致多人中毒。斯米爾諾夫下令，提供交通工具協助別洛夫斯基區居民疏散，區內人口約1.45萬。俄羅斯緊急情況部指出，全國設立370個臨時收容中心，準備接收2.85萬名庫爾斯克州居民。截至周一早上，共有7,000人包括2,000名兒童，暫時安置在100個臨時收容中心。