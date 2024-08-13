傳華承認港貨輪　意外毀波羅的海天然氣管

連接芬蘭和愛沙尼亞的波羅的海天然氣管道去年受損洩漏被迫關閉，外界把事件與北溪天然氣管道前年遭蓄意炸毀相提並論。傳媒周一（12日）引述消息指，中國政府承認一艘香港貨輪損壞波羅的海天然氣管道，強調事件純屬意外，調查結果已轉交芬蘭和愛沙尼亞政府。各方政府未證實報道。

芬蘭和愛沙尼亞政府去年調查顯示，懸掛香港特區區旗、由中國內地新新海運公司註冊的貨櫃船新新北極熊號（NewNew Polar Bear），去年10月7日至8日穿越波羅的海期間，拖錨切斷波羅的海連接管道（Balticconnector）及通訊電纜。調查人員在海底發現一條1.5米至4米寬拖曳痕迹，並在天然氣管道損壞處數米外發現一個錨，有迹象表明它曾與天然氣管道接觸。貨櫃船之後駛往俄羅斯聖彼得堡和阿爾漢格爾斯克州，最終停靠天津。

消息指，中國政府按照國際海事組織規則完成內部調查，認為事故是由強風暴造成，近期向歐洲各國政府通報報告結論。有關報告已在各國部門傳閱，但它不能作為官方證據提交。芬蘭外長瓦爾托寧（Elina Valtonen）周一以調查仍在進行為由，拒絕透露與中方合作細節。愛沙尼亞檢察官公共關係主管庫恩格斯（Kairi Kungas）指未收過有關文件，強調已申請向涉事船隻和船員搜集證據，但中方一直未答覆。