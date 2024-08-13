美證驅逐艦上月於西太平洋　與華艦安全互動

中國和俄羅斯海軍艦艇上月聯合巡航期間，美國海軍神盾驅逐艦佩拉爾塔號（USS Rafael Peralta）專頁發文暗示在西太平洋遭遇中俄艦艇編隊。美國《新聞周刊》周一（12日）引述美國海軍證實，佩拉爾塔號曾與中國海軍艦艇互動，過程安全和專業，但未提及遭遇位置是否在關島附近，也未提及遇上俄羅斯艦艇。中國駐美大使館敦促美國，勿繼續推進亞太前沿軍事部署挑起對抗。

美國海軍第七艦隊發言人格林中校（Megan Greene）確認，佩拉爾塔號驅逐艦執行部署任務期間與中國海軍艦艇互動，並強調美國海軍部隊前沿部署期間，經常在海上與外國軍隊互動。格林指，中俄有權依照國際習慣法在國際空域水域行動，當時無任何活動被認為對美國、合作夥伴或盟友構成威脅。關島是美國領土也是西太平洋戰略前哨，對維持該地區威懾和穩定至關重要，第七艦隊將繼續致力保護和保衞關島及於當地生活的美國公民。

佩拉爾塔號上月通報完成夏季巡邏任務，返回日本神奈川縣橫須賀基地，發文最初提及該艦「在中俄部署到該地區期間保護關島」，相關句子後來遭刪除。中俄未披露艦艇編隊聯合巡航具體航線，只表示覆蓋西太平洋和北太平洋部分海域。報道認為，中俄艦隊很可能已到達美國最西端領土附近海域。中國駐美大使館發言人劉鵬宇強調，亞太地區是和平發展高地，而非地緣政治博弈競技場，中國是所有國家合作夥伴，不對任何國家構成挑戰。

另一邊廂，日本防衛省統合幕僚監部周一晚公布，中國海軍山東號航母戰鬥群編隊在宮古島以南420公里的菲律賓海海域航行，編隊包括山東號、055型導彈驅逐艦延安號、052D型導彈驅逐艦湛江號和054A型導彈護衞艦運城號，期間山東號艦載戰機和直升機起降，日本海上自衞隊驅逐艦秋月號出動監視和收集資訊。這是山東號航母戰鬥群今年第2次駛入西太平洋，同時是山東號第5次駛入西太平洋，編隊艦艇組成與上月航行時相同。