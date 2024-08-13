港婦墮新加坡龐氏騙局　上訴得直獲賠622萬坡元損失

新加坡傳媒上周五（9日）報道，一名香港女子參加聲稱「包贏」的投資計劃，結果發現自己身陷龐氏騙局。女子在新加坡起訴招她入局的新加坡籍夫婦，她原本被判敗訴，最高法院上訴庭上周三（7日）裁定她上訴得直，獲判約622萬新加坡元（約3,659萬港元）賠償。

騙局以名為「圓夢贏家SureWin4U」的投資計劃包裝，計劃由馬來西亞籍男子王梓驊於2012年成立。香港女事主陳碧珊於2014年3月在香港參加計劃的講座時認識了新加坡籍的溫豪傑夫婦，她當時50多歲，之後在星港兩地繼續參與相關活動。她指溫豪傑夫婦期間做出不同的虛假陳述，誘使她掏錢投資，涉額3,659萬港元。

陳碧珊稱，在溫豪傑夫婦的誤導下，她以為「SureWin4U」是正當投資，豈料是騙局。2014年9月，計劃被踢爆是騙局後，王梓驊下落不明，她嘗試聯絡溫豪傑夫婦但無回音。2018年，溫豪傑夫婦與王梓驊現身澳門，他們參加聚會的照片曝光。陳碧珊同年向新加坡法院入稟起訴溫豪傑夫婦等涉案人等。法院今年4月判陳碧珊敗訴，她提出上訴。