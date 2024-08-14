【東方日報世界視線】侵庫州小試牛刀　為大戰埋下伏線

據俄羅斯防長向總統普京報告宣稱，8月6日烏克蘭組織了一個約1,000人的軍隊入侵俄羅斯庫爾斯克州。根據俄媒報道，是次入侵達4,000人，另有指烏軍兵力甚至多達一萬人。這是自去年5月22日自稱「自由俄羅斯軍團」及「俄羅斯志願軍團」約100人的武裝分子，入侵俄羅斯和烏克蘭接壤的別爾哥羅德州以來，第二次入侵。

上次西方不承認幫助策劃行動，並聲言不支持烏軍入侵俄本土，但今次已經不再否認普京政府指摘是西方協助策動這次行動。西方媒體更大肆報道烏軍進展順利，更有不少俄軍投降的情景。俄羅斯電視中的俄軍事專家論壇上，亦不諱言入侵的烏軍有全副精良北約裝備，並全面執行北約戰術，戰鬥力不容忽視，他們更認為這是一次北約利用烏軍最精良部隊及裝備入侵，以預演、測試及全記錄北約軍隊與俄軍交鋒的實戰情況，作為將來與俄、中開戰的參考。

澤連斯基政府此舉當然亦有政治目的，首先顯示烏軍仍有能力侵襲俄本土，並不如早前俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古所言，烏軍在過去兩個月受重創損失了近12萬人，在前線面臨崩潰。另一個重要原因，是無論拜登還是澤連斯基政府，都需要證明美國援烏物有所值，並為副總統賀錦麗競選總統造勢，證明美國政府及盟友援烏，仍然有壯闊前景。

不過，有軍政專家指出，這次入侵也有很多不足，首先是庫爾斯克欠缺重要軍事目標及價值，它並不在俄羅斯軍事及物資支援烏東的樞紐上，連它的核電廠也距烏軍入侵範圍很遠及早被重兵駐守。無疑今次入侵的烏克蘭精銳部隊裝備極先進，但仍然欠制空權，和真正強國陸空實戰距離很遠，參考價值也會不足。

在戰略效果上也將會是一個挫敗，因為據稱俄軍已經摧毀烏東烏軍可能派兵及補給支援庫州境內入侵烏軍的路線，也封鎖了相關的邊境，庫州境內烏軍沒有守護設施，沒有援軍及供應，還要面對增調到來的瓦格納及車臣部隊，等待他們的只有投降或被全殲。當然澤連斯基政府這次行動也無法使俄軍調派烏東俄軍回防，減輕前線壓力。不過，這或許是另外一次俄烏戰爭再升級的前奏，隨着北約F16戰機的到來，下次入侵會是更大規模的全面現代化陸空會戰。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻