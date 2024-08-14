涉操縱選舉輿論入獄　文在寅親信獲恢復政治權利

南韓政府將在周四（15日）的八一五光復節實施特別赦免、減刑和復權，涉及1,219人，包括讓涉嫌動員水軍操縱大選輿情而獲刑的前慶尚南道知事、前總統文在寅的親信金慶洙恢復政治權利。

政府周二（13日）表示，總統尹錫悅當天批准政府的八一五光復節特別赦免、減刑、復權議案，是尹錫悅執政以來第5次進行特赦。除了金慶洙外，多名歷屆政府高官出身的人也在名單之列，包括因捲入前總統朴槿惠干政案而獲刑的前總統秘書室政務首席秘書趙允旋、前政策調整首席秘書安鍺範、前國家情報院院長元世勳等。法務部長朴性載指，今次特赦不分朝野，對曾誤導輿論的多名人士公平實施赦免是要為終結產生的政治矛盾、推動社會團結共進奠定基礎。

金慶洙因涉嫌於2016年11月開始利用水軍操縱網上輿論，目的是讓當時的總統候選人文在寅勝選。金慶洙於2021年7月獲刑2年，喪失慶南知事地位，2022年12月獲尹錫悅政府在新年特赦中免除剩餘刑期，但沒有恢復政治權利。根據規定，金慶洙不得參加選舉直至2027年12月，他現在恢復政治權利即重獲選舉權。金慶洙是典型的親文在寅派人士，被視為最大在野黨共同民主黨前黨魁李在明的潛在競爭對手。有分析認為，若金慶洙重返政壇，將為政界帶來不少影響。