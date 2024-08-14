中國印尼首場「2+2」會談　同意加強政治安全合作

中國外交部周二（13日）公布，中國外交部副部長孫衞東及中央軍委國際軍事合作辦公室副主任張保群，當日在印尼雅加達與該國外交部亞太非總司長卡迪爾、國防部戰略總司秘書長奧克塔羅共同主持召開中國-印尼外長防長「2+2」對話機制首次高官會，就兩國關係、外交和國防等戰略性合作深入交換意見，達成一系列共識。

雙方認為，中國-印尼「2+2」會談在兩國元首關心下建立，是中國對外建立的首個部長級「2+2」機制，充分體現中國與印尼關係的高水準和戰略性，今次會談標誌兩國「2+2」機制正式啟動，也是兩國戰略互信邁上新台階。雙方高度評價中國和印尼關係發展，表示願堅持元首戰略引領，加強溝通協作，持續提升雙邊政治安全合作及友好互信，推動兩國命運共同體建設不斷取得新進展。

中方就台灣、南海等涉及中國核心利益和重大關切的問題闡述立場主張，印尼重申堅定恪守一中原則，主張透過和平談判妥善管控分歧，維護南海和平穩定。雙方表示，將弘揚和平共處五項原則和萬隆精神，共同堅持真正的多邊主義，共同維護開放包容的區域架構，共同引領全球治理變革和建設，為維護地區和世界和平、穩定、合作、發展作出貢獻。雙方也深入針對巴勒斯坦問題等共同關心的國際和區域問題交換意見。同日，孫衞東與印尼外長蕾特諾、副外長帕哈拉會面。