岸田文雄任內民望低迷　自民黨爆醜聞

日本首相岸田文雄周三（14日）表態不再於9月競逐連任執政自民黨總裁，其就任首相天數是戰後第8長。惟他的民望長期低迷，自民黨更爆出收受政治獻金回扣等醜聞；以下是他上台以來主要事件：

●2021年

10月4日：岸田文雄就任首相，第一屆岸田內閣上台。

10月31日：眾議院選舉中，自民黨包括追加公認在內確保絕對穩定多數議席。

11月10日：第二屆岸田內閣上台。

●2022年

7月8日：前首相安倍晉三遇刺身亡。

7月10日：自民黨在參議院選舉中大勝。

12月16日：內閣會議敲定寫明擁有反擊能力（對敵基地攻擊能力）的國家安全保障戰略。

●2023年

5月19日：七大工業國集團（G7）峰會在廣島舉行。

12月14日：鑑於自民黨派系收受回扣問題，官房長官松野博一等安倍派4名閣僚辭職。

●2024年

1月18日：岸田表示有意解散岸田派。

4月28日：自民黨在3場眾議院補選中均落敗。

6月19日：國會通過修改後的《政治資金規正法》。

8月14日：岸田宣布不參選自民黨總裁。