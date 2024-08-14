岸田文雄任內民望低迷 自民黨爆醜聞
2024年08月14日 18:37
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由岸田文雄（前排中）率領內閣民望長期低迷。
日本首相岸田文雄周三（14日）表態不再於9月競逐連任執政自民黨總裁，其就任首相天數是戰後第8長。惟他的民望長期低迷，自民黨更爆出收受政治獻金回扣等醜聞；以下是他上台以來主要事件：
●2021年
10月4日：岸田文雄就任首相，第一屆岸田內閣上台。
10月31日：眾議院選舉中，自民黨包括追加公認在內確保絕對穩定多數議席。
11月10日：第二屆岸田內閣上台。
●2022年
7月8日：前首相安倍晉三遇刺身亡。
7月10日：自民黨在參議院選舉中大勝。
12月16日：內閣會議敲定寫明擁有反擊能力（對敵基地攻擊能力）的國家安全保障戰略。
●2023年
5月19日：七大工業國集團（G7）峰會在廣島舉行。
12月14日：鑑於自民黨派系收受回扣問題，官房長官松野博一等安倍派4名閣僚辭職。
●2024年
1月18日：岸田表示有意解散岸田派。
4月28日：自民黨在3場眾議院補選中均落敗。
6月19日：國會通過修改後的《政治資金規正法》。
8月14日：岸田宣布不參選自民黨總裁。