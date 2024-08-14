兩女子登上喬戈里峰　星洲僅4人完成

新加坡周三（14日）報道，兩名女子熱愛攀山，過去曾成功挑戰不少山峰，兩人去年更不約而同攀登被譽為「野蠻之峰」的世界第二高峰喬戈里峰，她們相隔兩小時登頂，成為該國僅4名登頂該高峰的人之一。雖然成功站在山巔傲視群山，但她們仍對山峰表示敬畏，至今亦繼續努力鍛煉體格，保持良好狀態。

32歲的曾小耘及48歲的沈珮珊成功登頂戰勝自己，並非單靠滿腔熱情，而是平日努力不懈地鍛煉。兩人為保持最佳登山狀態，每周至少鍛煉4次，包括每次長跑至少8至10公里，偶爾甚至會背上20至30公斤重的背囊，並在腳踝套上負重沙包，增加鍛煉強度，平時更會參加馬拉松比賽和攀岩運動等。在攀登世界級高峰前，她們曾各自挑戰世界各地多座山峰，鍛煉耐力和適應能力。

曾小耘曾於去年攀登喬戈里峰攻頂期間，目睹登山事故，她當時亦被困懸崖峭壁兩小時。她憶述當時只能保持冷靜，並時刻確保自己安全。沈珮珊也曾在登山途中看見遇難者遺體，她坦言當下不能有太大的情緒波動，惟有默念禱告，對遇難者表示尊敬，並繼續前行。

沈珮珊直言，攀山並非莽撞地一味向前衝，更不做無謂的冒險，反而要衡量及判斷需規避和承擔的風險，而每次完成一次挑戰，她都能感覺自己變得更堅韌，未來亦準備繼續登山，以穩健步伐迎接不同山峰的挑戰，希望能在過程中不受傷的情況下，長久地享受喜愛的活動。