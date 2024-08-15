新研究揭巨石陣祭壇石　或源自蘇格蘭

一項最新研究顯示，英國威爾特郡埃姆斯伯里巨石陣每塊重達6噸的祭壇石，很可能是近5,000年前從700多公里外的蘇格蘭東北部運送至目前所在地，推翻學界一個世紀以來的觀點，即祭壇石來自現時所在的威爾斯。論文周三（14日）已在科學雜誌《自然》發表。

研究人員指，巨石陣的建造早於公元前3000年已開始，分數個階段展開，相信祭壇石是在公元前2620年至公元前2480年間放置在目前位置。研究團隊通過分析石頭碎片中礦物顆粒的年齡和化學成分，發現當中存在鋯石、磷灰石和金紅石顆粒，其中鋯石年代可追溯至10億至20億年前，磷灰石和金紅石顆粒則可追溯至4.58億至4.7億年前。

研究主要作者克拉克（Anthony Clarke）表示，團隊分析石頭的礦物顆粒後，發現顆粒與蘇格蘭東北部的一組沉積岩匹配度最高，與威爾斯發現的石頭完全不同，由此判斷祭壇石的起源地。

研究合著者皮爾斯（Nick Pearce）表示，該些祭壇石經過長途運輸，這在當時十分驚人。研究人員指，新發現或反映古代英國及人民可能較目前學界認為的更先進，由於當時陸地大多被森林及其他無法通行的地理特徵所覆蓋，陸地運輸顯得極其困難，推測人們當時可能通過海路運送石頭，表明英國海岸或有一條海上運輸路線，凸顯新石器時代社會協調的顯著水平，有助描繪史前英國的圖景。