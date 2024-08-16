美不鼓勵烏軍越境襲擊　憂違軍援使用政策

烏克蘭繼續越境攻打俄羅斯庫爾斯克州，美國國家安全委員會發言人柯比周四（15日）評估，俄羅斯已開始抽調軍隊至庫爾斯克，確切人數尚未確認。他預告美國未來數周內再宣布向烏提供新一輪軍事援助，同時強調美方不鼓勵烏軍越境襲擊。美國官員目前認為烏軍攻勢屬於自衞舉措，符合美國軍援使用政策，但憂慮烏軍進一步深入庫爾斯克會令情況更複雜。

柯比接受微軟-全國廣播公司（MSNBC）專訪時指，美國正監視俄羅斯對烏方攻勢的反應及其部隊調派，同時與烏保持實時聯繫，加深了解庫爾斯克局勢。美國將繼續確保烏克蘭擁有自衞所需武器和能力，並與烏克蘭人對話。但柯比重申，美方一直非常明確且一致地強調，希望看到烏克蘭專注於自衞和抵禦針對境內的侵略，強調不鼓勵也不容許烏克蘭向境外發動襲擊，除非美烏認定烏方邊境遇上迫在眉睫威脅的緊急情況。

匿名美國官員警告，一旦烏克蘭開始使用美國武器和車輛佔領俄羅斯村莊和其他非軍事目標，就可能引起外界質疑該行動是否違反華府軍援使用限制。官員強調，有關軍援政策並非為烏克蘭侵俄而設計，不過烏方目前技術上遵守政策，因為美國政府未對烏方攻勢採取強烈公開立場。美方也未清楚烏方行動目標，推測是為迫使俄羅斯抽調在烏軍隊，情報顯示部分位處哈爾科夫的俄軍已撤走。