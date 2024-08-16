TikTok向法院上訴　要求推翻出售在美業務法令

中國影片分享程式抖音海外版TikTok周四（15日）向美國聯邦上訴法院提出上訴，指美國司法部錯誤陳述TikTok與中國的關係，要求推翻強制其出售TikTok美國資產否則將面臨禁制的法令。

美國司法部的律師上月表示，TikTok允許中國政府收集美國人數據，並秘密操縱他們看到的內容，進而構成國家安全風險。TikTok表示，司法部在案中犯了事實錯誤，作出錯誤陳述，因為無可爭議的是TikTok內容推薦引擎和用戶資料，儲存在美國科企甲骨文營運的雲端伺服器上，影響美國用戶的內容審核決策是在美國做出的。

TikTok辯稱法令剝奪該公司的言論自由權，並反駁司法部指TikTok內容管理的決定是「外國人的言論」，不受美國憲法保護，更直指按照美國政府的邏輯，轉載英媒等外國出版物內容的美國報紙將不受憲法保護。上訴法院將在下月16日就TikTok提出的上訴進行庭審，並延後到11月5日總統選舉的最後數周裁決。

美國總統拜登今年4月簽令，限令TikTok需於明年1月19日前出售在美資產，否則將面臨封殺。白宮表示基於國家安全考慮，希望看到終止中國對TikTok的擁有權，但不希望禁制TikTok。