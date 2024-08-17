美國提加薩停火提案　準備下周埃及再開會

在卡塔爾首都多哈舉行的新一輪加沙停火談判結束，埃及、卡塔爾和美國發表聯合聲明稱，美國周五（16日）提出一個停火提案，該提案以一種容許快速實施協議的方式彌合了以色列及巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯雙方之間剩餘的分歧，符合拜登總統5月31日提出的協議原則。

聲明稱，調解員將在未來幾天繼續就加薩停火提案實施的細節展開工作，包括與加薩人質和巴勒斯坦囚犯有關的問題，高級官員下周準備在埃及舉行會議，希望根據周五確定的條款達成協議。

以色列總理內塔尼亞胡的辦公室發表聲明，感謝調停方的努力，希望他們施壓，令哈馬斯接受停火協議。不過，哈馬斯高級官員表明，哈馬斯拒絕接受加薩協議中的新條件，表示新條件與原本的有很大分歧，暗示不願意接受。

知情人士透露，以色列的新條件包括將軍隊留在與埃及接壤的加薩地帶，而哈馬斯則要求完全停火，從加薩地帶完全撤軍，流離失所者正常返回，並達成不受限制的交換協議。

另外，哈馬斯支持聯合國要求加薩停火7日，為當地兒童接種小兒麻痺疫苗。聯合國秘書長古特雷斯稱，需要採取緊急的大規模協調行動，預防和遏制小兒麻痺症在加薩蔓延。