無人機發現烏軍高機動火箭　俄軍導彈中目標

烏軍在蘇梅州邊境城鎮米羅皮利亞附近，部署美製M142高機動多管火箭系統（HIMARS），遠程火力支援攻入俄羅斯庫爾斯克州的烏軍。惟俄軍透過無人偵察機實時掌握戰場動態，以導彈摧毀兩套HIMARS。

俄羅斯國防部周五（16日）公布無人機影片，相信於夜間從高空拍攝。片段顯示，無人機發現烏軍HIMARS藏在路旁的樹林中企圖避開偵測，兩枚導彈其後從天而降命中目標引發爆炸，兩個火球騰空而起，其中一處爆炸地點出現二次爆炸，一枚火箭彈因殉爆而發射。俄羅斯國防部稱，導彈擊中HIMARS部署陣地，摧毀兩個發射器、兩個各有6枚火箭彈的發射箱及一輛運輸裝載車。HIMARS安裝在輪式卡車底盤上，再次裝填只需更換發射箱便可，具備靈活及快速優點。

俄軍近日發射多枚伊斯坎德爾戰術導彈，打擊烏軍目標。導彈生產商、俄羅斯國家技術集團旗下的高精度系統控股公司稱，指揮所、防空基地、機場及其他關鍵敵方設施是導彈的常規打擊目標，隨着特別軍事行動區內的摧毀目標數量增加，驗證導彈高效打擊能，且威力強大及高度智能。