賀錦麗批特朗普用關稅打擊他國 將摧毀美國人

美國副總統賀錦麗周五（16日）到北卡羅萊納州首府羅利造勢，公布首份主要經濟競選政綱，揚言要打造「機會經濟」，通過為美國貧窮人口和中產階級提供全面的新補貼和稅收優惠，解決通脹負擔。她還批評共和黨總統候選人、前總統特朗普承諾用關稅打擊其他國家，相當於對日常產品和基本必需品徵收全國消費稅，這將摧毀美國人。

這是賀錦麗首項公布的競選政策計劃，應對美國當前最大難題之一、選民對新冠疫情後物價飛漲的不滿。計劃包括為首次購房者提供2.5萬美元（約19.5萬港元）補貼、大幅擴大對父母的稅收抵免，以及對處方藥設定自付上限等措施，同時會防止零售店哄抬物價、降低在健康保險市場購買醫療保險成本。

賀錦麗在北卡州向支持者說，她當選總統後將專注於為中產階級創造機會，促進他們的經濟安全、穩定和尊嚴，並以降低生活成本和提高所有美國人的經濟安全作為首要任務。她又讚揚總統拜登的領導力，稱美國經濟是世界上最強大的。

特朗普周四（15日）直指賀錦麗的主張是共產主義，白宮經濟顧問委員會前主席哈西特（Kevin Hassett）亦認為賀錦麗的政策只會推動物價上漲，是加倍奉行拜登政府引發通脹的政策。