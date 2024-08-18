晤浙江等地官員後　斐濟總理轉抵北京繼續行程

太平洋島國斐濟總理蘭布卡上周一（12日）起對中國進行正式訪問，為期10天。他已跟雲南、福建、浙江等地官員會面，上周六（17日）晚抵達北京，繼續其在華行程。

雲南省委副書記、省長王予波上周三（14日）在昆明會見蘭布卡，表示願與斐方進一步密切人員往來，深化投資貿易、減貧事業、綠色發展、特色農業、人文旅遊、教育體育、社會治理等領域交流合作。福建省委書記、省人大常委會主任周祖翼翌日與蘭布卡會面時亦稱，希望攜手深化基礎設施、港口造船、漁業養殖、菌草技術和教育、旅遊等方面合作，開展更多減貧務實合作，擴大地方友好往來。

蘭布卡上周五（16日）與浙江省委書記、省人大常委會主任易煉紅在杭州會面，稱希望以此訪為契機，與浙江在海洋經濟、經貿投資、人文旅遊等方面深化合作、擴大交往、共謀發展。易煉紅則表示，願與斐濟攜手開創合作交流新局面，助力共建「一帶一路」倡議與《藍色太平洋2050戰略》對接與合作，深化海洋漁業、小商品貿易等領域經貿往來等，助力推進兩國相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴關係。