庫爾斯克核電站響導彈警報　傳劇烈爆炸聲

烏克蘭軍隊近日越境反攻俄羅斯庫爾斯克州，俄軍持續抵抗，摧毀烏軍大量裝備和士兵。庫爾斯克核電站周日（18日）凌晨響起導彈警報，其所在的庫爾恰托夫市上空先是傳來數下爆炸聲，疑為防空系統攔截的聲音，一分鐘後再傳出劇烈的爆炸聲。

庫爾恰托夫市是一座核科學家之城，距離庫爾斯克州邊境城鎮蘇賈約90公里，烏克蘭總統澤連斯基日前表示烏軍已佔領該城，俄羅斯原子能集團其後與國際原子能機構總幹事格羅西通電話，討論核電站周邊局勢並邀請對方訪問當地。俄國防部另有消息指，從當地時間上周六（17日）晚至周日凌晨，俄軍在庫爾斯克州上空擊落一架無人機，在別爾哥羅德州和羅斯托夫州上空分別擊落兩架無人機，又在蘇梅州摧毀烏軍M270多管火箭系統並殺死操作人員。

俄軍周日又宣稱，過去一日在庫爾斯克州摧毀11套烏軍裝備，並消滅50多名烏軍士兵。俄外交部發言人扎哈羅娃上周五（16日）指摘，烏軍使用西方提供的武器，例如美製M142高機動多管火箭系統（HIMARS），摧毀庫爾斯克州謝伊姆河上的一座大橋，導致一些協助平民撤離的義工在襲擊中喪生。