烏派美國製戰車突襲　俄新兵難抵抗惟有投降

烏克蘭越境突襲俄羅斯庫爾斯克州，至今俘虜大量俄羅斯士兵。美國《紐約時報》上周六（17日）報道，位於烏克蘭東北部蘇梅州一間監獄已處理320名俄軍戰俘，大部分是新受徵召的年輕義務兵。他們憶述，面對烏軍出動精良美國製軍車發動猛烈攻勢，俄軍難以抵抗惟有投降。

蘇梅州一名典獄長上周五（16日）透露，其監獄經手的俄軍戰俘當中80%是義務兵，他們經過程序後將送往遠離戰火的烏克蘭西部繼續關押，未來作為戰俘交換籌碼。該監獄當天關押71名戰俘，其中名叫瓦西里（Vasily）的二等兵透露，烏軍本月6日突襲他駐守的邊境小堡壘，一眾士兵隨即逃至邊境附近的白樺林，匿藏3天後決定投降。他表示，從未想過烏軍會越境突襲。

名叫伊戈爾（Igor）的俄軍二等兵去年12月才應徵入伍，他指烏軍越境突襲前數天，有人發現異動並向俄軍上級報告，指揮官卻坦言對此無能為力。烏軍突襲當天，伊戈爾駐守的陣地只有一支無後坐力步槍，而且步槍朝向錯誤，無法對烏軍出動的布拉德利步兵戰車產生威脅。他所在的12人小隊試圖從陣地衝向安全地帶，只有5人幸存，最終向烏軍投降。