洪都拉斯前副總統稱如當選總統　將與台復交

洪都拉斯前副總統納斯魯拉（Salvador Nasralla）近日接受訪問時表示，反對該國與中國大陸簽訂自由貿易協定，揚言自己一旦在明年大選當選總統，將再次承認台灣是一個「國家」，並且恢復和台外交關係。

台媒周日（18日）報道，納斯魯拉認為洪都拉斯的外交政策，應是和所有國家建立商業關係並創造出口市場，不需任何政治和意識形態的承諾。他引述數據指，該國前年向台出口1.21億美元（約9.4億港元），僅向大陸出口1,100萬美元（約8,580萬港元），卻從大陸進口超過2億美元（約15.6億港元），形容是非常不平等的貿易往來。他又指，洪都拉斯與台斷交後，光是在養蝦產業就損失8,000個直接職位和5萬個間接職位。

洪都拉斯總統卡斯特羅上周二（13日）會見到訪的中國外交部副部長華春瑩，以加強雙邊關係，並就一項新的貿易協定談判。洪都拉斯外長雷納表示，此訪為推進多項議題，一項早期收穫安排協議下月1日生效，陸方將允許蝦、咖啡和瓜類等洪都拉斯產品免關稅進口。但有指談判在該國內部引起爭議和反對，認為陸方提出的條件不公平。納斯魯拉上周四（15日）也在社交平台，嚴詞批評卡斯特羅等政府官員是騙子，認為大陸是來剝削當地人民，貿易協定只有卡斯特羅和其親信受惠。