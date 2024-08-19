被夫推落10米懸崖　重傷妻惦記孩子花9小時爬出深谷

馬來西亞近日發生一宗駭人聽聞的案件，一名男子涉嫌於上月底把妻子推下10米高的懸崖，身受重傷的妻子憑頑強意志力在9小時後成功爬出深谷，向路人求助，最終保住性命。妻子直言不想讓孩子失去母親，這個強烈信念給了她拯救自己的力量。

根據上周五（16日）公布的法庭紀錄，事發於7月27日凌晨，涉事39歲男子艾哈邁德因家庭瑣事與32歲妻子迪亞娜發生激烈爭執，繼而變成肢體衝突。凌晨4至5時左右，艾哈邁德在車內掐住迪亞娜的脖子，威脅要用刀殺死她。迪亞娜試圖逃離車輛，但被艾哈邁德阻止，二人再次發生爭吵，艾哈邁德把車停在路邊，與迪亞娜扭打。

艾哈邁德把妻子推下一處約10米深的懸崖，後座的兩個孩子目睹一切，他們分別只有5個月大和6歲。迪亞娜脊椎受損、腰部和手臂骨折，她墮入山谷後沒有放棄，在同日下午2時左右爬出深谷，由路人發現報警。她獲送院治療，現時情況穩定。艾哈邁德於上月31日被捕，控以一項刑事恐嚇罪和一項企圖謀殺罪，若罪成可面臨最高20年監禁。他上周五出庭時不認罪，法官決定不予保釋，案件延至9月19日再開庭。

迪亞娜憶述，當時想到自己的孩子，不想他們失去母親的強烈信念產生了拯救自己的力量。事件獲廣泛關注，不少人敬佩迪亞娜的堅韌，慨嘆母愛力量無窮，她為孩子們而拼命救自己。有人則批評艾哈邁德的殘忍行為，認為他不配為人父、為人夫。