中美高官上海討論金融穩定　建聯絡管道減不確定性

中國人民銀行周一（19日）公布，中美金融工作小組於上周四（15日）至上周五（16日）在上海舉行第五次會議，會議由中國人民銀行副行長宣昌能和美國財政部助理部長奈曼共同主持。國家金融監督管理總局、中國證監會，以及聯準會、美國證券交易委員會等部門參加。

雙方就中方關於進一步全面深化改革的總體部署、中美經濟金融情勢與貨幣政策、金融穩定與監管、證券與資本市場、跨境支付和數據、國際金融治理、金融科技、永續金融、反洗錢和反恐怖主義融資，以及其他雙方關心的金融政策議題進行專業、務實、坦誠和建設性的溝通。會議聽取了技術專家小組的匯報，包括各自全球系統重要性銀行（G-SIBs）處置機制、金融機構營運韌性、氣候風險壓力測試及跨境交付金融服務監管等。

另外，雙方舉行了中美金融工作小組框架下首次金融機構圓桌會，與會中美金融機構聚焦永續金融，分享了各自的經驗與做法，並就潛在的合作機會交流了看法。中國人民銀行與美財政部就在中美金融工作組框架下加強中美金融穩定合作簽署了換文，互換了金融穩定聯絡人名單，目的是在出現金融壓力事件和金融機構運營風險時，雙方金融管理部門能夠維持及時、暢通的聯絡管道，減少不確定性。中國人民銀行也就相關問題向美財政部提出了關切，雙方同意繼續保持溝通。