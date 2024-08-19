烏克蘭軍隊日前被指使用英國援助的挑戰者二型主戰坦克入侵俄羅斯庫爾斯克州，俄羅斯國家杜馬代表謝列梅特（Mikhail Sheremet）警告此舉令全球處於第三次世界大戰邊緣。英國《星期日泰晤士報》周日（18日）報道，英國首相施紀賢和國防大臣賀理安上周已決定，不會迴避烏軍在俄羅斯領土使用英國提供的武器，以說服其他主要盟友向烏克蘭提供更多幫助。

報道指，施紀賢和賀理安的決定不是政策轉變，而是基調上改變，對英國的角色更加開放，並讓公眾相信英國的安全和經濟繁榮受烏克蘭戰場局勢影響。倫敦白廳高級消息人士指，英國不會迴避其武器作為烏克蘭防禦行動一部分在俄羅斯領土上使用。英國不希望對烏克蘭的支持在這關鍵時刻出現任何不確定性或緊張感，應對英國援助的裝備能幫助烏克蘭感自豪。

消息人士強調，自俄烏戰爭開始以來，英國未發現俄羅斯在使用核武方面採取任何行動，英國一直關注情況，而動用戰術核武涉及許多階段，包括多人參與和大量導彈移動，要打擊一個由5,000人組成的旅需要5至6枚核彈頭，是一項無效的戰略。報道提到，中國表明支持俄羅斯的條件是俄方不使用核武。