傳俄烏原訂談判停襲關鍵基建　烏越境襲俄後煞停

美國《華盛頓郵報》上周六（17日）引述消息報道，俄羅斯和烏克蘭原定本周派談判代表前往卡塔爾首都多哈進行非直接談判，商討互相停止襲擊關鍵基建，卻因烏軍越境突襲俄羅斯庫爾斯克州而煞停。俄羅斯外交部周日（18日）否認報道說法，強調與烏克蘭之間不存在談判。

報道指，俄烏原本計劃通過卡塔爾調解官員非直接談判，達成停止襲擊雙方能源和電力設施的協議，具有里程碑意義，更反映兩國意願轉變，至少願意接受有限度停火。但烏軍本月6日越境突襲俄羅斯後，俄方代表團形容事態升級，於是押後與卡塔爾調解官員會談。卡塔爾官員也指未收到烏方預警會反攻俄羅斯，有知情外交官稱俄方未取消會談，只要求給予更多時間。烏方則仍想派代表團前往多哈，惟卡塔爾認為單方面對話無好處而拒絕。

烏克蘭總統辦公室聲明指，多哈會談基於中東局勢押後至周四（22日）以視像會議形式舉行，烏方之後將與夥伴討論會議內容。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃周日談及會議被破壞時說，無人破壞任何東西，因為無任何東西可以被破壞，俄羅斯和基輔政權之間未就民用關鍵基建安全進行直接或間接談判。她又引述俄羅斯總統普京日前指，在烏軍越境襲擊俄羅斯後已沒甚麼可談。