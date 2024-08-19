自由黨新省支部漏交地選提名　或由聯邦支部接管

澳洲最大在野黨自由黨的新南爾斯省支部日前漏交140名候選人提名，令他們無法參與下月舉行的地方議會選舉。自由黨新省支部周日（18日）第二度向省選舉委員會上訴，要求延長提名期限，再遭駁回。周一（19日）有報道指，自由黨黨魁達頓（Peter Dutton）等黨內聯邦支部高層將於下月3日開會，可能會決定接管新省支部，掌控聯邦國會候選人提名權。

新省地方議會選舉候選人提名上周三（14日）截止，自由黨新省支部未趕及提交部分人的提名文件，省行政主管希爾茲（Richard Shields）已遭免職。新省支部主席哈文（Don Harwin）兩度上訴，主張省選舉委員會僅在截止提名前5天發布選舉通知，不符合法律要求的7天，因此應延長提名期限。代理選舉專員菲利普斯（Matthew Phillips）周日承認在截止提名前5天才發布選舉通知，但強調提名期限去年10月已經公布，故不會延長。

消息人士透露，自由黨聯邦支部前主管洛南（Brian Loughnane）將啟動對新省支部「簡短而尖銳」的審查，並於下月2日向達頓和新省自由黨領袖斯皮克曼（Mark Speakman）報告。達頓翌日將召集高層開會，分析新省支部競逐聯邦選舉能力，評估提名問題的影響，以及是否需要由聯邦支部接管或介入。自由黨黨章列明，聯邦支部可以接管省支部或施加運作條件。消息人士形容，達頓非常認真看待事件。