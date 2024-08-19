原住民部落掌握長壽要訣　零阿茲海默症病例

居於南美洲國家玻利維亞的亞馬遜森林中心的原住民部落提斯曼人，1.6萬名人口中，不但沒有任何一個成年人患上阿茲海默症，甚至連7旬老人也能堅持外出打獵，沒有患上高血壓、糖尿病或心臟病等老年典型疾病的迹象，可能掌握人類長壽的線索。

提斯曼人被科學家稱為最健康的人類，同時也是地球上最後一批以狩獵、採集和農耕生活方式為生的民族之一。美國加州大學聖塔芭芭拉分校人類學家格文（Michael Gurven）領導的研究小組研究提斯曼部落長達20年，發現75歲的提斯曼人和美國50多歲人士的心臟血管狀態相若。與英國、日本和美國等工業化國家的同齡人相比，老年提斯曼人的腦萎縮程度也少70%，足見不良的現代生活方式造成心臟病等問題。

提斯曼人長壽秘訣之一，在於白天花在久坐的時間不到10%，例如平均狩獵時間超過8小時，步行逾17公里。另外他們沒機會接觸加工食品、酒精和香煙，食物纖維含量高，因此攝取熱量中只有14%來自脂肪，72%來自碳水化合物，蛋白質通常來自狩獵所得動物，如鳥類、猴子和魚，而且從來不以油炸方式烹飪食材。

不過上年一場火災摧毀了森林，令提斯曼人由狩獵改為養畜，加上研究人員為他們帶來先進醫療、電動船等，使生活習慣改變。提斯曼人現時由20年前幾乎沒有任何糖尿病病例，現在年輕一輩也開始出現膽固醇水平增加。