奧胡斯出土7銀質臂環　或屬維京時代

丹麥奧胡斯市莫斯加德博物館周一（19日）公布，一名考古學生今年稍早在當地意外發現7隻維京時代的銀質臂環。考古學家估計，這些臂環的歷史可追溯至公元800年，可能屬於維京時代早期的產物，表明奧胡斯市是當時維京世界的中心樞紐。

22歲的學生布倫斯加爾德（Gustav Bruunsgaard）當時利用金屬探測器在奧胡斯北部小鎮埃爾斯特德（Elsted）附近農田探索，他先發現了其中一隻臂環，其後又再次折返現場，接連挖出其餘6隻。

經丹麥及其他國際專家研究，臂環總重量超過500克，其中一隻臂環的工藝風格屬於已知類型，起源於現時俄羅斯和烏克蘭的維京人定居點，後來傳播至北歐地區；另有3隻屬於斯堪的納維亞半島南部的常見風格；剩餘3隻臂環則沒有任何裝飾，屬於較為罕見的類型，相信應該來自斯堪的納維亞半島及英國英格蘭地區。

過去研究顯示，在不到300年的時間裏，維京人從斯堪的納維亞半島向各個方向擴張，並沿東歐的內陸河流，經過現今烏克蘭基輔和俄羅斯諾夫哥羅德。莫斯加德博物館歷史學家安德森（Kasper H. Andersen）表示，臂環的出土將奧胡斯與東方的俄羅斯和烏克蘭以及西方的不列顛群島連接起來，是一次非常有趣的發現。